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Son dakika… Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikri Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlattı...

Güncellenme: 09:41, 04/01/2021
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Son dakika… Fikri Sağlar hakkında soruşturma

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında, “türbanlı hakim” açıklaması nedeniyle eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ veya ‘Aşağılama’ suçundan, re’sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:09:21,