Son dakika… Güvenlik Soruşturması teklifi kabul edildi

31 Mart’ta kamuoyunda tepkilere neden olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedilmişti. Oylama sonrası AKP ve MHP’li vekiller büyük şaşkınlık yaşarken, kanun teklifinin yeniden oylanması yönünde tartışma yaşanmıştı.

Kamuoyunda hala tartışmaya neden olan kanun teklifi TBMM’de yapılan oylamayla kabul edildi. Meclis’ten geçen kanun teklifiyle kamuya ilk kez alınacaklara ilişkin güvenlik soruşturma kriterleri yeniden belirlendi.



TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

*Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

*Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

*Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

*Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

*Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

*Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci madde hükümlerinin uygulanması,

*Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.

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