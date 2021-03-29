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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile corona virüsü genelgesi! İşte tüm detaylar

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile corona virüsü genelgesi gönderdi. Genelgede "Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 - 05.00 arası uygulanacak" denildi.

Güncellenme: 00:00, 30/03/2021
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile corona virüsü genelgesi! İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi’ konulu genelge gönderdi.

Genelgede şöyle denildi:

* Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 – 05.00 arası uygulanacak.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislere daha önce belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek.

BU HAFTA SONU İÇİN MUAFİYET LİSTESİ GENİŞLETİLDİ

* Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak kısıtlama kapsamında cumartesi, pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanacak.

* Aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:23:37,