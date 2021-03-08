Son dakika… İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisini çeken paylaşımı ile ilgili konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın isimlerini etiketleyerek yaptığı kutlamaya yönelik tepkilere cevap verdi.

Pervin Buldan’ın da katıldığı Büyükçekmece’de İBB tarafından kurulan 8 Mart Hatıra Ormanı’na fidan dikim töreninde konuşan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını Meral Akşener’in adı verilen fidanı dikerken yanıtladı.

İmamoğlu “Meral hanıma dün sertifikasını ilettik. Eşimle de görüştüler. Burada başta sevgili annelerimiz olmak üzere kadınlar için ağaçları dikiyoruz. Meral hanım adına dikilen bu ağaç memleket için hayatını feda etmiş bütün şehitlerimize ve onların güzel annelerine de dikmiş oluyoruz. Umut ederim buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım, çabamız o” dedi.

“İYİLİK KAZANACAK”

Eleştirilere yanıt veren İmamoğlu şöyle konuştu:

* Biz herkesi davet ettik. Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır dünkü mesajımız. Sağında solunda arkasında önünde hiç kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur.

* İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki tüm kötülükleri defetmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birilerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz.

* Bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hâlâ o inançla dimdik ayakta. Allah’ın izniyle bu olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır, kimse iyilikten geri durmasın.

EMİNE ERDOĞAN ADINA DA FİDAN DİKİLDİ

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan adına da fidan dikeceklerini belirtti.

İmamoğlu, “Buldan’ın etkinliğe katılmasının siyaseten bir ittifak anlamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine” Hiç öyle bir şey yok. Biz nasıl İstanbul ittifakı dedik, Türkiye ittifakı. Memleketin, herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik. Kıymetli hanımefendi Meral Akşener ablamız için ağacımızı diktik. Ayırmıyoruz. Şimdi de sayın cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bu fikir kadın fikri. Bu kadın fikri önünde saygıyla eğiliyorum onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar” dedi.

“ANNENİNİZİ DÜŞÜNÜN”

İmamoğlu, Emine Erdoğan adına fidan dikerken de “Aklına öfkeli bir cümle gelen bir siyasi hemen aklına annesini getirsin. Anne müthiş bir vicdandır. Onun emeği üstünüzde durur. Kötü söz söyletmez size. Sayın hanımefendi Emine Erdoğan’ın fidanını dikerken annelik duygusunu hiç bir siyasi aklından çıkarmasın, annesinin duygusunu, annesinin ona kattıklarını. Ben bütün anneler için bu fidanı dikmiş olalım” ifadelerini kullandı.

BULDAN: TÜRKİYE'NİN BU MANZARAYA İHTİYACI VAR

Pervin Buldan da konuyla ilgili sorulara yanıt vererek “Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye’nin bu tür manzaralara ihtiyacı var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP’yi krimanilize etme çabalarının olduğu bir dönemde Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler çok yersiz. Eleştiri yapanlara da her zaman bu manzarayı hatırlatacağız” dedi.

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