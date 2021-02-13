Son dakika… Meteoroloji’den İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatı kesimler ile Erzurum ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren yoğun kar, yarın (Pazar) İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarılarında bulundu. Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yağışların; yarın (Pazar) İzmir il geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumunda ise şunlar belirtildi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren İzmir il geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) Göller Yöresi’nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısının hafif olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.