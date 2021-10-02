Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? AFAD duyurdu…

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Birçok şehirde fay hattı bulunması nedeniyle neredeyse her gün ülkemizde deprem meydana geliyor. Son depremler listesine göre büyüklüğü 3.5 üzerinde olan deprem 3.6 büyüklüğünde Denizli ve 3.7 büyüklüğünde Çorum'da meydana geldi. İşte son depremler listesi...

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İnternet kullanıcıları, son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük bütün depremleri kayıt altına alıyor ve liste halinde paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER