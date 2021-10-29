Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki puan farkı dikkati çekti

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki puan farkı 1 puana düştü.

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İktidara yakın ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki, iki hafta aradan sonra bir anket daha yayınladı. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31.3

CHP: Yüzde 26

İYİ Parti: Yüzde 14.1

MHP: Yüzde 9.8

HDP: Yüzde 8

Ankete göre ittifakların oy dağılımı da şöyle oldu:

Cumhur İttifakı (AKP+MHP): Yüzde 41.1

Millet İttifakı: (CHP+İYİ Parti): Yüzde 40.1

2018 yılındaki genel seçimlerde ittifakların oy yüzdeleri şöyle olmuştu.

Cumhur İttifakı: Yüzde 53.7

Millet İttifakı: Yüzde 32.6

SEÇMEN BU SAÇMALIKLARA ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYOR

ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki, 12 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Ekim’de yayınladıkları anket çalışması sonrası AKP genel merkezinden bir yöneticinin çalışmayla ilgili açıklamalarına tepki göstermişti:

– Malumunuz; dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız AK Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık.

– Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz.

– ORC’yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC'nin 24 Haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir.

– Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır AK Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

– Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil.

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