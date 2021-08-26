Sosyal medya fenomenleri emniyette ifade veriyor

İnternet üzerin izinsiz olarak çekiliş yapan sosyal medya fenomenleri emniyete ifadeye çağırıldı. Emniyete ifade vermeye gelen isimler arasında Damla Nur Altun ve Başak Karahan’ın da bulunduğu belirtildi.

Habip ATAM

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Milli Piyano İdaresi'nden izin almadan internet üzerinden yayınladıkları videolarla çekiliş yapan sosyal medya fenomenleri emniyete ifadeye çağırıldı. Daha önce başlatılan soruşturma kapsamında Mali Şube’ye gelen sosyal medya ünlüleri arasında Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.

ENES BATUR DA İFADEYE GELECEK

Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ’ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor. Mali Polisin ifadesini aldığı 5 kişinin ifadelerinin ardından emniyetten ayrılacağı belirtildi.

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