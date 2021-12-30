Soyer: 2022 yılı kolay gelmeyecek, belli oldu! Zor günler bekliyor bizi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır'da yapımı tamamlanan İZSU Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı. Personelin yeni yılını da kutlayan Soyer, “2022 yılı kolay gelmeyecek, belli oldu. Bir yandan yoksulluk derinleşiyor, bir yandan işsizlik artıyor. Zor günler bekliyor bizi ama çok çalışarak, birbirimizle dayanışarak bunları da aşacağız” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye İZSU Genel Müdürlüğü’nün Bayındır İZSU Hizmet Merkezi törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Törende konuşan Soyer, “1 yılı neredeyse geride bırakıyoruz. 2021 yılı çok sıkıntılı geçti. Diliyorum ki bunların hepsi yeni yılla birlikte geride kalacak ve çok daha huzurlu, güleryüzle, sağlıkla yeni bir yılı hep beraber yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

“BUNLARI DA AŞACAĞIZ”

İnsanları ayrıştıran politikalardan yorulduklarını belirten Soyer, şöyle konuştu:

* Cennet bir vatanda yaşıyoruz. Çok daha güzel yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Bunu başarmak için çok çalışmak gerekiyor. Birinci şart bu. En az onun kadar önemli ikinci şart ise birbirimize destek olmamız, sahip çıkmamız. Hepimiz bu kutuplaştıran, ötekileştiren, bizi birbirimizden ayrıştıran politikalardan yorulduk, bıktık, usandık. Biz biliyoruz ki bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var.

* Biz birbirimize destek oldukça, kol kanat gerdikçe bu memleketin kaynaklarından çok daha büyük faydalar elde edeceğiz. 2022 yılı kolay gelmeyecek, belli oldu. Bir yandan yoksulluk derinleşiyor, bir yandan işsizlik artıyor. Zor günler bekliyor bizi ama çok çalışarak, birbirimizle dayanışarak bunları da aşacağız.

“TÜRKİYE'DE BİR İLK”

Bayındır'da İZSU tarafından çalışmalar sayesinde taşkınların sona erdiğini ifade eden Soyer, yeni hizmet binası ile de hizmetlere erişimin çok daha kolaylaşacağını söyledi. Soyer, Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurulmakta olan geri kazanım ünitesi hakkında da açıklamalar yaptı.

Tunç Soyer, “Tesis günlük 3 bin metreküp kapasiteli. A sınıfı sulama suyu kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Bu aslında Türkiye’de bir ilk. İlk uygulama örneği. Bu nedenle İZSU Genel Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Başkan Soyer konuşmaların ardından kurdeleyi projede emeği geçen kadın çalışanlarla kesti.

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