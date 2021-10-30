Soyer, deprem anıtı açılışında açıkladı: Meclis onayına 3 önemli karar sunacağız

İzmir’de 30 Ekim depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anısına Bayraklı'da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı'nda 30 Ekim Deprem Anıtı açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzede yurttaşların yaralarını sarmak için kasım ayında belediye meclisinin onayına sunacakları üç önemli karar olduğunu belirtti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümü için hazırladığı anma programı kapsamında depremde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına Bayraklı Öğretmenevi yanındaki Hasan Ali Yücel Parkı’nda 30 Ekim Deprem Anıtı açıldı. Açılış öncesinde Rıza Bey Apartmanı'nın önüne kurulan platforma, hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı ve saygı yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Bedri Serter, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Proje Alanı Mağdurları Platformu adına Aysun Nacarfirat, İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yurttaşlar katıldı.

Kortej, depremin olduğu 14.51’de 30 Ekim Deprem Anıtı’nın bulunduğu ve deprem parkı olarak yeniden düzenlenen Hasan Ali Yücel Parkı'na ulaştı. Depremde hayatını kaybeden 117 yurttaşın anısına 14.51’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve 117 balon havaya salındı. Tören alanına hayatını kaybedenler için 117 beyaz sandalye koyuldu ve her bir sandalyeye kırmızı karanfil bırakıldı.

SOYER: TÜM İZMİRLİLER BAŞARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrasında yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, 30 Ekim depreminin İzmir'in hafızasına acıdan bir iz kazıdığını söyledi. Soyer, şöyle konuştu:

* 30 Ekim büyük bir afetin ve aynı zamanda İzmir'in gördüğü en destansı dayanışmalardan birinin tarihe not düşüldüğü gündür. Tüm İzmirlilerin tek bir afetzedenin dahi sokakta kalmaması için nasıl büyük bir seferberlik içine girdiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

* Bu dayanışma sayesinde evsiz kalan tüm vatandaşlarımız daha ilk gece bir çadıra yerleşti. Bir ay içinde ise tüm çadırlar söküldü, tüm mağdur vatandaşlarımız birer yuvaya kavuştu. Bunu Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza destek vererek sizler başardınız. Tüm İzmirliler başardı.

ÜÇ KARARI AÇIKLADI

En büyük önceliklerinin İzmir'i dirençli bir kent haline getirmek olduğunu belirten Soyer, deprem yaşanmadan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlattı. Deprem konusunda hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Soyer, amaçlarının İzmir'i ve İzmirlileri sağlıksız yapılara, yıkımlara ve can kayıplarına mahkum etmemek olduğunu söyledi.

Depremzede yurttaşların yaralarını sarmak için Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunacakları üç önemli karar olduğunu belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Birincisi, Uzundere'de depremzedelere tahsis ettiğimiz konutların altı ay daha ücretsiz kullanımına imkan tanıyoruz.

* İkincisi, mevcut yapıların hak kaybı yaşanmadan yapılaşmasını sağlayan bölgelerin belirlenmesi için verilen beş aylık süreyi uzatıyoruz.

* Üçüncüsü, orta ve ağır hasarlı yapıların hızla dönüşmesini sağlamak için emsal artışını meclisimizin gündemine getiriyoruz. Bütün bunlar acılarınız hafifletmeye yetmiyor.

* Ama emin olun ki acınız acımızdır. Sadece bugün değil, yarın da sonuna kadar da yanınızda olacağız. Acınızı hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI: YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise şunları söyledi:

* 30 Ekim depreminde yanımızda olan tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza Bayraklı halkı adına teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Türkiye’ye örnek olan bir dayanışmaya imza attık. Kentin sorunlarını tüm bileşenlerle çözmek, en büyük arzumuz.

* Eğer Bayraklı, depremden sonra afet bölgesi ilan edilseydi depremzedelerimizin bugün hiçbir sıkıntısını konuşmayacaktık. Dün nasıl depremzedelerin yanındaysak, bugün de Büyükşehir Belediyemiz ile yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Proje Alanı Mağdurları Platformu adına Aysun Nacarfirat, “Tam bugün güzel İzmir’imizde çok acı bir gün yaşadık. Deprem değil bina öldürür gerçeğini bir kez daha gördük. Ne yapsak 117 canımızı geri getiremeyeceğiz. Umarım bundan sonra sağlıklı binalarda yaşarız” dedi. İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan ise “117 canımızı kaybettiğimiz gün ve saatte buradayız. Depremde olduğu gibi bugün de o dayanışmayı yüreğimizde hissettik. Halkımıza, devletimize, belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Katılımcıların konuşmalarının ardından İzmir depreminin anlatıldığı “Elimi Tutar Mısın” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Başkan Tunç Soyer, belgeselin yönetmeni Önder İnce’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Önder İnce, “Umarım bunları bir daha yaşamayız ve İzmir’in güzelliklerini belgesel yaparız” diye konuştu.

30 Ekim anma programı kapsamında yedi merkez ilçede 15 noktada depremde yaşamını kaybedenler için 18 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı. Bayraklı'daki üç camide akşam ile yatsı arasında ise mevlit okutulacak.

30 EKİM DEPREM ANITI’NDA 117 KİŞİNİN ADI YAZIYOR

Açılışı yapılan 30 Ekim Deprem Anıtı'nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor. Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile kaybettiğimiz 117 kişinin isimleri yer alıyor. İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri yer alıyor. Bu figürler kaybedilen yurttaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor. Parkın girişine konumlandırılan anıt geçidi, karşılama ve parkın içine davet görevini de üstleniyor.

Afet ve acil durumlarda güvenli toplanma alanları oluşturabilmek için belirlenen yeşil alanlar ve parklarda onarım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı'nı da bu kapsamda yeniledi ve deprem parkı haline getirdi. Afet anında elektrik, su, tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayan büyükşehir belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı'na da üç modülden oluşan kent donatıları yerleştirdi. Kent donatılarında elektrik kesintilerine karşı güneş enerjisi sisteminin devreye geçirilmesi sağlandı. İhtiyaç duyulan malzemelerin depolanması için oturma birimlerinin altında kilitli depolar oluşturuldu. Depolara afet sonrası çadırlar kurulana kadar barınma amaçlı kullanmak üzere brandalar yerleştirildi.