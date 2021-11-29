Soyer ‘Ekonomik kriz derinleşti’ diyerek ‘Kara Kış Destek Hattı’ açtıklarını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ekonomik kriz derinleşti, artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz" diyerek, temel ihtiyaçların karşılanması için 'Kara Kış Destek Hattı' oluşturduklarını duyurdu.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ‘Kara Kış Destek Hattı’ oluşturduklarını duyurdu.

Konuyla ilgili paylaşımında Soyer, “Ekonomik kriz derinleşti, artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Bu kış İzmir’de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız” dedi.

‘İhtiyaç anında yanında’ sloganıyla başlatılan destek hattında gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için yardım edileceği vurgulandı.

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