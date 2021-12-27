Soyer ve İmamoğlu’ndan ‘sokak hayvanları’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” sözlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” sözleri tepkilere neden olurken büyükşehir belediye başkanlarından da konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

SOYER: YAŞAM ALANLARINDAN KOPARMAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli hemşehrilerim; ‘Kent yaşamına uyum sağlamış' hiçbir canlıyı yaşam alanlarından koparmayacağımızın teminatını sizlere vermek isterim. Ancak tehlike teşkil edecek davranışlarda bulunan canlıların rehabilitasyonu da sorumluluğumuzdur. Kentimizdeki veteriner hekimlerimizle yakın zamanda başlatacağımız proje ile tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını ve aşılanmasını hızlandıracak ve popülasyon artışının önüne geçeceğiz” dedi.

İMAMOĞLU: OLMASI GEREKEN DE BUDUR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu ise, “İBB olarak Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. Olması gereken de budur” açıklamasında bulundu.

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