Soylu: PKK’da fabrikadan yeni çıkmış füze var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın elinde İsveç yapımı AT-4 füzesi bulunduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de önemli bir bilgi verdi ve Hakkari'deki PKK terör örgütü mensuplarında fabrikadan yeni çıkmış, AT-4 füzesi ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, TBMM plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, ‘'Hakkâri'de yakaladığımız zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT -4 füzelerini kim gönderdiyse bu örgütün imalatçısı da onlardır'' dedi.

İsveç yapımı olan ve birçok ülke tarafından kullanılan AT-4 füzeleri, 84 milimetre kalibrelik tek atışlı tanksavar silahı olarak imal edildi. AT4, piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatları yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı. Bu füzelerin daha önce Rusya tarafından imal edilen ve 9М-111 adı verilen NATO'daki rapor adı ise AT-4 Spigot olan anti tank güdümlü bir versiyonu da bulunuyor.

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