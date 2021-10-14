Soylu’dan ‘siyasi cinayet’ açıklaması: Manipüle edenlerin yüzde 69’u bot hesap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, son günlerde ülke gündeminde damga vuran ‘siyasi cinayetler’ tartışmasına değindi:
“Buradan Türkiye’ye sesleniyorum. Sosyal medyada ‘siyasi cinayetler’ tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69’u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız.”