Soylu’nun duyurduğu operasyonda ilginç detay: Koku dışarı sızmasın diye nane kullanmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türk polisi yakalar" diye duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı. Zehir tacirleri koku sızmaması için paketleri naneyle kamufle etmiş.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk polisi yakalar. İstanbul’da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir TIR’a yapılan operasyonda; 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. İl sınırına girdikten sonra İstanbul-Kocaeli arasındaki Kuzey Marmara Otobanı'nda seyir halinde olan uyuşturucu yüklü TIR’a 8 Ekim gecesi operasyon düzenlendi.

Çuvallar içerisinde koku sızmaması için naneyle kamufle edilmiş halde 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyon anları polis tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde narkotik polislerinin aracı takip etmesi, operasyona start verilmesiyle seyir halinde olan aracın etrafının çembere alınarak durdurulması yer alıyor.

TIR sürücüsü, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.