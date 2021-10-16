Soylu’nun Kılıçdaroğlu paylaşımına sert tepkiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk" ifadelerini kullandı. CHP'den Soylu'ya ardı ardına tepki geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda devlet memurlarına çağrıda bulundu.

SOYLU’DAN KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, ‘Heyyt!’ demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ’ye mi sordurursun. Milletimiz senin ‘ne’ olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu…” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Soylu’nun kullandığı “sarhoş narası” ifadesine CHP’den ardı ardına tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’yu da etiketleyerek, “Ne o Peker’in Sülü’sü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun! Efendine sadık kal otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz…” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SUÇİŞLERİ BAKANI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bakan Soylu’nun paylaşımına yanıt olarak “Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı’na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli; öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! Hadsiz!!!” ifadelerini kullandı.

“HESABINI MİLLET SORACAK”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Mafyanın şamar oğlanı haline gelen Süleyman Soylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. Az kadı” ifadelerini kullandı.

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