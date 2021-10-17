Soylu’nun ‘koruyoruz’ dediği Gençliğe Hitabe, valilik binasında ayaklar altına serilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun soru önergesine verdiği yanıtta ‘korumaya aldık’ dediği Zonguldak Valiliği’nin dış cephesinden kaldırılan Gençliğe Hitabe’nin, valilik binasının önündeki mazgala ters çevrilerek ve kesilerek serildiği ortaya çıktı. Gençliğe Hitabe’nin durumunu görüntüleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık” dedi.

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Zonguldak Valilik binasının dış cephesinde yer alan ve birkaç yıl öncesinde ‘onarım' gerekçesiyle kaldırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin akıbeti geçtiğimiz nisan ayında TBMM gündemine getirilmişti.

Soru önergesiyle ‘Gençliğe Hitabe muhafaza edilmekte midir?' sorusunu soran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır” yanıtı verildi.

Ancak durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Valilik binasına giden Yavuzyılmaz, Gençliğe Hitabe'nin mazgalın üstüne ters çevrilerek yerleştirildiğini ve ayaklar altına alındığını ortaya çıkardı.

“GERÇEK DURUMU VALİLİĞİN ÖNÜNDE TESPİT ETTİK”

Valilik binası önünde açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, yaşananları şöyle anlattı:

*Valiliğin dış cephesinde asılı olan Gençliğe Hitabe, birkaç yıl önce bakım ve onarım gerekçesiyle kaldırıldı. Yerine daha sonra başka bir gravür konuldu.

*Biz de ‘Gençliğe Hitabe'nin akıbeti ne oldu, sanatsal ve dekoratif özellikleri korunarak muhafaza ediliyor mu, valiliğin dış cephesine tekrar asılacak mı diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı soru önergesi verdik.

*Kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin özenle korunduğu ve saklandığı gelen yanıtta yer alıyordu.

“BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

“Gerçek durumu valiliğin önünde tespit ettik” diyen Yavuzyılmaz, valiliğin önündeki mazgalların üzerine Gençliğe Hitabe'nin kesilerek ve ters çevrilerek konulduğunu gözler önüne serdi.

O anları kayıt altına alan Yavuzyılmaz, kendisine İçişleri Bakanı Soylu tarafından verilen soru önergesi yanıtı içinse, “Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık” dedi.

SOYLU: ESERİ KORUYORUZ

TBMM'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından verilen 27 Nisan 2021 tarihli önergede, “Gençliğe Hitabe şu an nerede ve nasıl muhafaza edilmektedir? Eserin taşıdığı dekoratif öğeleri, özgün nitelikleri korumak, bozulmasına yol açabilecek etkenleri bertaraf ederek saklamak adına gerekli özen gösterilmekte midir? Onarım gerekçesiyle kaldırılan ancak yerine konulmayan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tekrar eski yahut bir başka konulması planlanmakta mıdır?” soruları sorulmuştu.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

6 Ekim 2021 tarihinde Süleyman Soylu'dan gelen yanıtta, “Zonguldak Valiliğince, eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. Zonguldak ilinin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin olduğu yere dünyanın en yaşlı porsuk ağacının (4116 yaşında) cam granülden yaptırılan tabelası konulmuştur. Zonguldak Valiliği tarafından hitabenin valilik binasının dış cephesinde başka bir yere konulması hususunun binanın mimari yapısı ve estetiği açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.