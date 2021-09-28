SÖZCÜ, Basın Ödülleri yarışmasında 2 ödül aldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayan mimar Emre Madran anısına verilen Basın Ödülleri yarışmasında SÖZCÜ iki ödül birden aldı.

Sözcü Ankara

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SÖZCÜ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ve muhabirimiz Yavuz Alatan, kültürel miras, kent ve koruma alanındaki yazıları ile ödüle layık bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği, Anıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi ve Cumhuriyetin değerlerinin korunması yönünde yürüttüğümüz mücadeleyi halkla buluşturan, yazılarıyla mimarlık ve kent kültürünü, kamu yararını gözeten medya mensuplarına teşekkür ediyoruz'' dedi. 2021 Emre Madran Basın Ödülleri, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da Dünya Mimarlık ve Konut gününde Erimtan Müzesi'nde verilecek.