‘Sözcü o manşetiyle tarih yazdı’

KRT TV'nin Şimdiki Zaman programında SÖZCÜ'nün, kumpas davasıyla ilgili 'Apo’yu bile böyle götürmediler’ başlıklı tarihi manşeti konuşuldu. SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, "SÖZCÜ, o dönemin tarihini yazmış bir gazetedir. Cezalandırılmayı değil, FETÖ ile mücadelesinden dolayı ödüllendirilmeyi hak eden bir gazetedir" dedi. Korkusuz yazarı Gürkan Hacır ise, "SÖZCÜ gazetesi Türk halkı tarafından yıllardır Türkiye’nin en çok satan gazetesi olarak ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı KRT TV'nin Şimdiki Zaman programının konukları CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Doster ve gazeteci Barış Yarkadaş oldu.

Kumpas davalarının konuşulduğu programda, SÖZCÜ gazetesinin 2 Temmuz 2008 tarihli Hurşit Tolon'un gözaltına alınmasıyla ilgili ‘Apo'yu bile böyle götürmediler' başlıklı tarihi manşeti gösterildi.

METİN YILMAZ’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın “Biz bu manşetten sonra çok farklı bir noktaya geldik” sözlerini hatırlatan Gürkan Hacır, “O kapkaranlık günlerde Hurşit Tolon'un gözaltına alınmasını gösteren bir fotoğraftır. SÖZCÜ gazetesinin tarihinde de bu fotoğrafın çok önemli bir yeri vardır. Herkesin korktuğu, sindiği, korkudan kimsenin ağzını açamadığı bir dönemdi. SÖZCÜ gazetesi bugünden sonra bambaşka bir gazete oluyor. Halk tam olarak sahipleniyor. Çünkü bu cesaretle, bu manşeti atmışlar o gün” dedi.

UĞUR DÜNDAR: SÖZCÜ GAZETESİ O DÖNEMİN TARİHİNİ YAZDI

O sırada yazı işlerinde olduğunu belirten Uğur Dündar ise, “Gerçekten de o dönemde SÖZCÜ gazetesi, kahramanca, hem cumhuriyet değerlerine hem bu ülkenin yetiştirdiği kalibresi yüksek siyasetçilerine, aydınlarına, yurtsever subaylarına, pırıltılı kurmaylarına, generallerine sahip çıkmış, çok önemli bir yayıncılık görevi ifa etmiş, tarihi yazmış bir gazetedir. Çok iddialı söylüyorum, o dönemin tarihini yazmış bir gazetedir” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BU ZULÜM BİTMELİDİR”

Dündar, “Sahibi Burak Akbay, yıllardır yurt hasretiyle dışarıda, çocuklarıyla birlikte ülkeye geleceği günü iple çekmektedir. Artık bu zulüm bitmelidir. Burak Akbay'a yönelik bu zulüm bitmelidir. SÖZCÜ gazetesi, cezalandırılmayı değil, FETÖ ile mücadelesinden dolayı ödüllendirilmeyi hak eden bir gazetedir” dedi.

“HALK TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLİYOR”

Barış Yarkadaş ise, “Emin Çölaşan'ı FETÖ'cü olmakla suçluyorsun. Saygı Öztürk gibi bir gazeteciyi bu konuda çağırıp ifadesini alıyorsun. Metin Yılmaz'ın hayatı FETÖ'ye karşı mücadeleyle geçmiş. Necati Doğru'yu FETÖ'yle aynı torbaya koymak… Akıl ve vicdanla izah edilebilir bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da “Devlet, çevire çevire karşımıza bu oyunu getiriyor, siyasetçi bundan çok hoşlanıyor, kendisine karşı muhalif olan herkesi aynı çuvalın içine koyuyor” şeklinde konuştu.

Gürkan Hacır, “SÖZCÜ gazetesini halk ödüllendirdi. SÖZCÜ gazetesi Türk halkı tarafından yıllardır Türkiye'nin en çok satan gazetesi olarak ödüllendiriliyor” ifadelerini kullandı.