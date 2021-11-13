SÖZCÜ yazdı, depremzedelerin ‘konut borcu’ sorunu çözüldü

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde ailesini kaybeden depremzedelere devlet tarafından 'hibe' edilen konutlara 340 ila 360 bin TL arasında borç çıkartıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından depremzedelere gönderilen ihtarnamede satış sözleşmelerini imzalamaları, aksi durumda ise işgalci olarak nitelenecekleri belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Geri ödeme söz konusu değildir. Sehven/yanlışlıkla gönderilen tebligatlar düzeltilecektir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 5 ev yıkılmış binlerce ev ise hasar almıştı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin iddiasına göre Cumhuriyet Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bazı konutlar Elazığ Valiliği tarafından hibe edildi. Ancak depremden yaklaşık iki sene sonra depremzedelere 340 ila 360 bin TL arasında borç çıkartıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından depremzedelere ihtarname gönderildi. Depremzede vatandaşlara oturmuş oldukları konutların satış sözleşmelerinin imzalamaları istendi. SÖZCÜ'nün skandal olayı gündeme getirmesi sonrasında Elazığ Valiliği açıklama yaptı.

DEPREMZEDELERE ‘İŞGALCİ' DENİLDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından depremzedelere gönderilen ihtarnamede şunları denildi:

“Elazığ depremin nedeniyle, mağdur olan hak sahiplerine, 17 Şubat 2020 ve 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan kura çekilişi yapılmış ve konutlar sözleşme imzalanmadan hak sahiplerine teslim edilmiştir. Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1-A blok 10 nolu konutta hak sahibi olduğunuz ve ikamet ettiğiniz, ancak tüm sözlü uyarılara rağmen 01 Mart 2021 tarihinden bugüne kadar sözleşme imzalamadığınız tespit edilmiştir.

Sözleşme imzalamadan konutta ikamet etmeniz işgalci olarak nitelendirileceğinden, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde T. Halk Bankası Elazığ Şubesine giderek hak sahibi olduğunuz konuta ilişkin satış sözleşmesini imzalamanız gerektiği aksi halde hakkınızda yasal işlem tesisi edileceği hususunu ihtaren bildiririm.”

VALİ: YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN TEBLİGATLAR DÜZELTİLECEKTİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Depremde yakınlarını kaybedenlere Cumhuriyet Mahallesinden verilen konutlar, hibedir. Geri ödeme söz konusu değildir. Sehven/yanlışlıkla gönderilen tebligatlar düzeltilecektir. Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yoktur. Devletimiz ve Milletimiz depremzedelerin yanındadır” ifadelerini kullandı.

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