SÖZCÜ yazdı, İnönü’ye saygısızlığa son verildi

Zonguldak’ta TOKİ ve AKP’li Zonguldak Belediyesi'nin yaptığı kaykay pisti ve rampası tehlike yarattı. İsmet İnönü Parkı’ndaki rampanın bitiş noktası heykelin tam önüne geldiği için kaykay ve paten yapan çocuklar için tehlike oluşturuyordu. Kay kay pisti ve rampası söküldü.

Deniz AYHAN

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Zonguldak'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve AKP'li Zonguldak Belediyesi, İsmet İnönü Parkı'nda bulunan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün heykelinin tam önüne kaykay pisti ve rampa yaptı. Rampanın bitiş noktası heykelin önü olunca, kaykay ve paten yapan çocuklar için tehlike yarattı.

SÖZCÜ 1 Haziran 2021'de İnönü'ye yapılan saygısızlığı ve çocukların heykele çarpma riskini haberleştirerek kamuoyuna duyurdu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuyu TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ hesapları ele alınırken gündeme getirdi. Yavuzyılmaz önceki gün de TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yeniden görüştü. Bu görüşme sonrası TOKİ ve AKP'li belediye iş makinelerini bölgeye gönderip kaykay pistini söktü.