SÖZCÜ yazdı, ‘parsel parsel’ arsa satış ihalesi iptal edildi

SÖZCÜ’nün dün ‘AKP’li başkana parsel, parsel arsa satış tepkisi’ başlığıyla gündeme getirdiği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı arsa satışıyla ilgili ihaleler Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru ile iptal edildi.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, dün SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nin 10 gün arayla her biri 100 milyon lira muhammen bedelle iki ayrı arsa satışı gerçekleştirdiğini ve ihalelerde adrese teslim düzenlemeler yapıldığını ileri sürmüş, “Bu acele satışlar, adeta iflas etmiş ve psikolojisi bozulmuş bir tacirin tüm malvarlığını bir an evvel elden çıkarma ruh halini yansıtır bir tarza ve mahiyete bürünmüş durumdadır. Yoksa olası erken seçim öncesi belediye malları elden çıkartılarak amaç dışı kullanım için bir rant geliri mi sağlanıyor? Yoksa trollere maaş ödemek için mi bu parsel parsel satışlar yapılıyor?” şeklinde tepki göstermişti.

TROLLERE MAAŞ ÖDEMEK İÇİN Mİ BU SATIŞ?

Tüysüz, tepkisinin devamında da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü eleştirerek, “Sayın Beyazgül neden bir an evvel batan geminin mallarıymış gibi yangından mal kaçırırcasına belediyemizin arsalarını süratle elden çıkarıyor? Yoksa olası erken seçim öncesi belediye malları elden çıkartılarak amaç dışı kullanım için bir rant geliri mi sağlanıyor? Yoksa trollere maaş ödemek için mi bu parsel parsel satışlar?” demişti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açıklanan arsaların satışıyla ilgili Gelecek Partisi Eyyübiye eski İlçe Başkanı Mahmut Demir'in yanı sıra, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil ve ekibi konuyla ilgili basın açıklaması yapıp satışların iptalini talep etmişti.

100 MİLYON BEDELLİ ARSA SATIŞ İHALESİ İPTAL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘parsel parsel arsa satışı' ile ilgili tepkilerin SÖZCÜ'de “AKP'li başkana parsel parsel arsa satış tepkisi” başlığıyla yayınlanması üzerine sürpriz bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin 16 Eylül günkü sayısında, 30 Eylül 2021'de yapılacak 100 milyon TL muammen bedelli Haliliye İlçesi'ndeki arsa satış ihalesinin iptal kararı yayınlandı. Bu karar, Şanlıurfa Belediyesi tarafından, “09.09.2021 tarih ve 31593 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz satış ilanımız iptal edilmiştir. İlan olunur” şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, “Parsel, parsel satışlara ilişkin açıklamamız ve tepkiler üzerine yanlıştan dönülmüş ise ne ala. Ancak, bu karar verilmiş olsa bile, daha önce yapılan satışlara ilişkin ihalelerin de iptal edilmesi gerekir” dedi.