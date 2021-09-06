SÖZCÜ yazdı, yetkililer harekete geçti: Güneydoğu gazisinin çocuklarının okula kaydı yapıldı

Bingöl’ün Alıncak kırsalında 14 Ağustos 2015 tarihinde teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası’ ile ödüllendirilen Polis Özel Harekat (PÖH) memuru Niyazi Acar'ın, şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjan olmasına rağmen özel okulda çocuklarını kayıt yaptıramamasını SÖZCÜ gündeme getirmişti. SÖZCÜ’nün haberinin ardından TBMM Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve Gazi Acar’ın çocukları başka bir koleje kayıt ettirildi.

Müslüm EVCİ

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Bingöl'ün Alıncak kırsalında 14 Ağustos 2015 tarihinde teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilen Polis Özel Harekat (PÖH) memuru Niyazi Acar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir özel okula çocuklarını, ‘Şehit ve Gazi Çocukları Kontenjanından' kayıt yaptırmak için başvuruda bulunmuştu.

“ŞEHİT OLSAM ÇOCUKLARIMIN HAKKINI KİM KORUYACAKTI?”

Gazi Niyazi Acar, çocuklarını okula kayıt müracaatının okul idaresinin kontenjanlarının dolduğu gerekçesi ile kabul edilmediğini belirterek, şunları söylemişti:

* Milli Eğitim Bakanlığı şehit ve gazi çocukları için önemli bir düzenlemeye gitti. Buna göre, şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz kayıt alan özel okullara bakanlık tarafından ilave kontenjan verilecek.

* Özel okulların Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yüzde 3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, özel okullar, okutmak zorunda oldukları yüzde 3 ücretsiz öğrenci kontenjanını aşmamak üzere kayıt aldıkları her bir şehit ve gazi çocuğu için toplam kontenjanlarına ilave kontenjan alabilecekler.

* Adı geçen okulda bulunan ilk ve ortaokul kısımlarında iki çocuğumu geçen yıl kayıt yaptırdım. Çocuklarım burada eğitim görüyorlardı.

* Bu yıl kayıt yenilenmesi için tekrar müracaat ettim ancak bana kontenjanlarının dolduğu gerekçesi ile çocuklarımı okula alamayacaklarını söylediler. Benim çocuklarım zaten bu okulda okuyorlardı. Bu yıl ne oldu da kontenjanları doldu.

* Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Övünç Madalyasına layık görülürken bir özel okul tarafından bu derece dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü.

* Ben şehit de olabilirdim. O zaman benim çocuklarımın hakkını kim koruyacaktı? Seydişehir gibi milli ve manevi duyguları yüksek olan bir ilçede bu durumun yaşanması hiç hoş olmadı.

SÖZCÜ'NÜN HABERİNİN ARDINDAN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Gazi Niyazi Acar'a yapılan vefasızlığı SÖZCÜ'nün duyurmasının ardından yetkililer hareket geçti. TBMM Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in kendisini aradığını ve çocuklarını başka bir koleje kayıt ettirdiğini ifade eden Niyazi Acar şunları söyledi:

* Haberin SÖZCÜ'de yer almasının ardından, çocuklarımı kayıt etmeyen kolejden aradılar ve çocuklarımı okula kayıt ettirebileceklerini söylediler. Ben de kendilerinin bu isteğini kabul etmedim. Çünkü gerçekten beni çok üzdüler.

* Bugün TBMM Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzden arayıp benden bilgi aldılar. Konuyla İl Emniyet Müdürümüz de bizzat ilgilendi.

* Emniyet Müdürümüz beni arayarak çocuklarımın Akşehir'de başka bir koleje kayıt ettirebileceklerini söyledi. Bugün çocuklarımın kaydını o koleje yaptırdık.