Sözleri tepki toplayan THK Başkanı Aşçı’dan yeni açıklama: Düğüne değil nikaha gittim

Türkiye'nin ciğerleri yanarken düğüne gittiğini açıklayan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, eleştiriler üzerine, "Ben düğün değil bir nikaha katıldım. Biz düğünde eğlenmedik, halay çekmedik, göbek atmadık. Ben uçak, helikopter başında değildim. Türk Hava Kurumu’ndaki genel başkanlık makamında olmam ile o nikahta bulunmam arasında bir fark yok. Abartıldığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye genelinde 20 orman yangınının devam ettiği günün akşamında bir televizyon programına bağlanan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, “Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım” sözleriyle tepki çekmişti.

“DÜĞÜN DEĞİL NİKAHA KATILDIM”

Cenap Aşçı, eleştirilerin sorulması üzerine, “Bir linç kampanyası başlamış görünüyor. Ben düğün değil bir nikaha katıldım. Dün akşam itibarıyla çocukluğuna şahit olduğumuz, elimizde büyüyen bir hanım kızımızın nikahı vardı. Gittik. Nikah bitiminde ayrıldık. Şehitlerimizin ve orman yangınlarımızın olduğu gün hassasiyetimiz bizde her zaman vardır, eğlenmemiz mümkün değil. Sadece gittik, tebriklerimizi ilettik, mutluluklar diledik, hemen ayrıldık geldik, işimizin başındaydık” yanıtını verdi.

“EĞLENMEDİK, HALAY ÇEKMEDİK, GÖBEK ATMADIK”

Aşçı, bu konudaki eleştirilere verdiği yanıtını şöyle sürdürdü:

* Türk Hava Kurumu başkanı dair herkes yangına koşturacak' diye bir beklenti var. Bu işin asıl vazifesi olan yer Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü bize demediği sürece bizim kontak açma şansımız yok. Bütün sorumluluk Orman Genel Müdürlüğü'nde.

* Çok sevdiği bir kızın nikahına gitmemi eleştiriyorlarsa saygım vardır. Biz düğünde eğlenmedik, halay çekmedik, göbek atmadık. Ben uçak, helikopter başında değildim. Türk Hava Kurumu'ndaki genel başkanlık makamında olmam ile o nikahta bulunmam arasında bir fark yok. Abartıldığını düşünüyorum. Ben 32 yıldır devlet memuruyum.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile uçak kiralanması konusunda görüşme yaptığını da belirten Aşçı, “Sayın Genel Başkan ile telefon ile yüz yüze görüştüm. Kendisi belediyeler yoluyla bu uçakları kiralama arzusunun olduğunu, benim açıklamlarımı duyduğunda bunun mümkün olmadığını anladığını ifade etti. Bir takım konularda kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Önerileri oldu. Bu anlamda önerilerini hayata geçirme şansının şu anda olmadığını kendisine ifade etti” dedi.

THK’YA SİTEM EDEN BAŞKAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dün akşam THK’yı uçak kiralama konusunda bilgi almak için aradığını ancak 15.30’dan sonra mesainin bitmesi nedeniyle kimseyle görüşemediğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü da aradığını belirten Aşçı, “Onunla da nezaket dolu bir görüşme yaptık. İşin niye öyle olduğunu anlattık” açıklaması yaptı.

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