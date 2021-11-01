STK’lardan Erdoğan’a tepki: Tehditlere sessiz kalmayacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, grup toplantısında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının videosunu izletmesine tepkiler devam ediyor. 19 sivil toplum kuruluşu yayınladıkları ortak açıklamada, "Siyasi ve toplumsal barışımızı her anlamda tehlikeye atan bu tehditlerin, iktidarın icraatlarına itiraz eden tüm kişi ve kurumlara geçmişte olduğu gibi gelecekte de yönelebileceği anlaşılıyor" denildi.

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Aralarında 78'liler Girişimi, Anti Kapitalist Müslümanlar ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun da bulunduğu farklı kesimlerden 19 sivil toplum kuruluşu adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

* İktidarın muhalif siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını hedef alan sözlü ve fiili saldırıları, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, grup toplantısında milletvekillerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maruz bırakıldığı linç girişimi görüntülerini bizzat izletmesiyle yeni bir boyut kazandı. Gösterilen videoda Kılıçdaroğlu'nun “millete yeniden hesap vereceği” ifadesi yer aldı.

* Bu tutum, iktidarın muhalefete yönelik saldırıları açıkça teşvik ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

* CHP'nin; ülke ve bölge barışını gözeten; savaşçı, maceracı dış siyasete dur diyen “hayır” oyunun hemen ardından gelen bu video gösterimi, bir süre önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'in maruz kaldığı saldırıdan sonra yine bizzat Erdoğan'ın sarf ettiği “Daha bunlar iyi günleriniz” tehdidinin ciddiyetini de ortaya koydu.

* Ne yazık ki, siyasi ve toplumsal barışımızı her anlamda tehlikeye atan bu tehditlerin, iktidarın icraatlarına itiraz eden tüm kişi ve kurumlara geçmişte olduğu gibi gelecekte de yönelebileceği anlaşılıyor. Bu nedenle hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün yurtsever milletvekillerini, siyasetçileri, sivil toplumu ve halkımızı sessiz kalmamaya, siyasi ve toplumsal dayanışmayı genişletmeye çağırıyoruz.

Açıklamada imzası bulunan sivil toplum kuruluşları:

78'liler Girişimi, Adam-Der, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Anıtpark Forum, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Anti Kapitalist Müslümanlar, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Düşünce Suçu’na Karşı Girişim, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hak ve Adalet Platformu, Karşı Sanat Çalışmaları, Mağdurlar için Adalet Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Merkezi, Silivri Demokrasi Platformu, Sivil Siyaset Platformu, Türkiye-Almanya Kültür Forumu, Yeryüzü Güncesi, Yurttaş Girişimi.

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