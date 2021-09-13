Şube müdürleri ’20 tonluk kalorifer kazanını hurdacıya sattı’ iddiası! Soruşturma başlatıldı

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli olan 2 şube müdürünün, tadilatta olan bir okulun yaklaşık 20 ton ağırlığındaki iki kalorifer kazanını bir hurdacıya satmalarına rağmen şube müdürlerinin görevden alınmadıklarını söyledi. Tunceli Valiliği iddialarla ilgili yaptığı açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli merkezde özel okul olarak eğitim veren sonrasında ise Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilerek Anadolu Lisesine çevrilmesi planlanan okulda yapılan tadilat sırasında iki şube müdürü tarafından okulun iki adet kalorifer kazanının sökülüp hurdacıya satıldığı iddia edildi. Şube müdürlerinin açığa alınmamasına tepki gösteren CHP Milletvekili Polat Şaroğlu, “Bu kişilerin görevden alınmaması tamamen siyasi baskılardan kaynaklıdır” diye kaydetti.

“20 TONA YAKIN KALORİFER KAZANI SATILMIŞ”

Olayla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Tunceli Merkez'de olan ve daha önce özel okul olarak eğitim veren bir okuldu. Bu okul daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde o okulun çeşitli bakımlarını yaptırıp Anadolu Lisesine çeviriyor. Tadilat sırasında okul ısıtması doğalgaza geçtiği için yaklaşık ağırlığı 20 ton civarında iki tane kalorifer kazanı boşa çıkıyor ve bu kazanlar iki şube müdürü tarafından sökülerek Kurban bayramında bir hurdacıya satılmış. Bu durumu diğer hurdacılar fark edip il Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayeti sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olayla ilgili soruşturma başlatıyor. Olay sonrasında bu kişilerin yerlerine başkaları gelmesine rağmen bu kişiler farklı birimlerde şube müdürlüğü görevleri devam ettiriliyor” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Olayın ortaya çıkması sonrasında hurdacı tarafından kalorifer kazanının yüzde 15'inin geri getirildiğini belirten Şaroğlu, “Ama bu soruşturmanın selameti açısından doğru bir yaklaşım olmadığı bu kişilerin görevden alınması gerektiğini kendilerine söyledik ama maalesef almadılar. Biz de bu durumu yerinde inceledik bunun yanı sıra adli soruşturma için hem milletvekili olarak suç duyurusunda bulunduk. Mobese kameralarında çok net bir şekilde görülmesine rağmen adli soruşturmanın başlatılmaması ve bu kişilerin görevden alınmaması tamamen siyasi baskılarla bu olayın üzerinin örtüleceğinin kanıtıdır. Ancak biz konuyu takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tunceli Valiliği ise iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklama şunları kaydetti;

“Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde görevli iki kamu görevlisinin tadilatta olan bir okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları yönündeki haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bahsi geçen iddia hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz ay başlatılmış olup soruşturma halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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