Süleyman Soylu: Dünyaya yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Sadece etrafınızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güç yarınlara gidiyoruz. Afrin'e girdiğimizde Amerika- Avrupa bize mühimmatı kesti. Mühendislerimiz ay yıldızlı olan patent mühimmat üretip kahraman güvenlik görevlilerimize yetiştirdi" dedi.

Halil ATAŞ

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne 70 aracın teslim törenine katıldı.

“DÜNYA’NIN YÖNSÜZLÜĞÜNE YÖN VERECEĞİZ”

Tören öncesinde konuşma yapan Süleyman Soylu, “Çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Sadece etrafınızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güç yarınlara gidiyoruz. Yapacak çok işimiz var. Dünya’nın karşı karşıya kaldığı yüzsüzlüğüne yön vereceğiz. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik” ifadelerini kullandı.

“BİZE MÜHİMMATI KESTİLER”

Türkiye’nin huzur meselesine de değinen Soylu, şunları söyledi:

“Afrin’e girdiğimizde Amerika- Avrupa bize mühimmatı kesti. Acaba ne olacak diye hepimiz endişe içerisindeyken bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz, ay yıldızlı patent olan mühimmatları üretti. Oradaki kahraman güvenlik görevlilerimize yetiştirdi.

Türkiye’de yapacak çok iş var. Asil milletimizin yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı’nın yapacağı çok işi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkede ve dünyada ya yapacak çok işi var.”

“BÜTÜN MALİYETİ BU MİLLET YAŞADI”

Türkiye’de depremlerin olduğunu ve birçok sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Soylu, “Siyasi istikrarsızlıklar oldu. Bütün maliyeti bu millet yaşadı. Gördüğümüz tecrübeyi gelecek nesillere yansıtmamak için yarınlara adım atmakla mükellefiz. Bugünün nesli, bugün maruz kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler. Onlara güç ve güvenli yarınlar bırakmalıyız” dedi.

“ONLAR BİR BAŞBAKANIN ASILDIĞINI DUYMAYABİLİRLER”

Gelecek nesile yönelik sözlerini sürdüren Soylu, “Onlar babalarından bir başbakan asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kadar yaşanılan süreçte bu ülkenin demokrasisine, hürriyetine ve insanların üzerine yüklenen maliyetini göremeyebilirler. Onun için bu nesil adanmış bir nesildir. Bu dünyaya adanmış ama öbür dünyada hakkını alabilecek bir nesildir. Öteki dünyaya yatırım yapan bir nesildir” şeklinde konuştu.

‘YARALARIMIZI EK BİRLİĞİ İLE SARDIK”

En son sel ve yangın afetlerinden geçtiklerini belirten Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1,5 ay oldu. Hepsini el birliği ile sardık. Ama Avrupa karşı karşıya kaldığı sel felaketinin yaralarını saramadı. Herkesi imrendirecek sanayi tesislerimiz var. Marmaray’dan Avrasya’ya kadar yeraltı tünellerimiz var.

Avrupa’nın yapamadığı havalimanlarını 3-4 yılda çok rahat bir şekilde yapabilecek kabiliyet ve irademiz var. Biz Müslüman Türk’üz. Biz zenginlikle şımarmayacak bir milletiz. Zenginlik bizi şımartmalı mı. Elbette ki hayır. Tam tersine bu dünya imtihan dünyası.

Sınırın diğer ötesinde insanları ölüme terk edip, burada rahat gülüp oynamalı mıyız? Ya bizim başımıza aynı şey gelirse kim dönüp bakar, el uzatır bize.

Bu kadar başımıza sıkıntılar geliyor. Yine çok şükür sarpa sarmadan, bir taraftan covid, bir taraftan seller-yangınlar, bir taraftan depremler, tam 1.5-2 yıldır Elazığ’dan başlayan depremlerle neredeyse yaşam alanımız kalmadı. Ama ayaktayız.”