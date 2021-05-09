Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, muhalefet tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili hükümeti eleştiren açıklamalar yapmasına yanıt verdi.

SOYLU’DAN ‘İFTİRA’ AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Süleyman Soylu, şunları yazdı:

“Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük… Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti’ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”

SOYLU’YA SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Soylu’nun bu açıklamalarına birçok parti temsilcisi ve siyasetçi tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan’ın kardeşi TRT’ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı. Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk’ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı! Şimdi diğer gizli oyunlarım ortaya çıkacak diye korkma!” dedi.

“SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE BATIYORSUNUZ”

Eski Devlet ve Kültür Bakanı ve eski CHP’li vekil Fikri Sağlar, “Sedat Peker konuştukça AKP’nin, pelikancıların, saray çevresinin ve devlet gücünü kullanan “derin” sığların pislikleri orta yere saçılıyor. Titanik batarken yaptığı anafor gemiden kaçmaya çalışanları da dibe çekti. Kullandığınız suç örgütleriyle birlikte batıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.

“POLİS KORUMASI VER AMA SUÇLU KILIÇDAROĞLU…”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtilen etkinlikten fotoğraf paylaşarak, Soylu’ya şöyle dedi:

“Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubundan medet um. Kırmızı Bültenle aranan teröristi TRT’ye çıkar. Mafya dediğin Sedat Peker’e “hayırsever iş adamı” diyene TRT’de program yaptır. Polis koruması ver ama suçlu Kılıçdaroğlu. Yersen.”

İYİ PARTİ’DEN DE TEPKİ GELDİ

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Seçimlerde Sedat Peker şehir şehir dolaşıp siyasileri ve bu ülkenin vatandaşlarını tehdit ederken siz ne yapıyordunuz?” sorusunu Soylu’ya yöneltti.

ENGİNYURT: AĞAR AĞAR OLSA DA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Sedat Peker sürekli yayın yapıyor. CİMER’e başvuru var diye Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açan Cumhuriyet Savcıları ne beklersiniz? Ağar Ağar olsa da bir hamle yapsanız diyorum. Zira kokain, cinayet, tehdit, tecavüz ne ararsan var AĞAR abilerde. VİRA BİSMİLLAH deyiniz artık” diye yazdı.

“ERDOĞAN İLE NASIL FOTOĞRAF ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAYIN”

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise Soylu’ya şu yanıtı verdi:

“İftira olduğu sonucuna ulaştığınız soruşturma dosyaları nerede? Bunlarla ilgili ne çalışma yapmıştınız şimdiye kadar? Bu herif 1.5 yıl öncesine kadar miting düzenleyip insanların kanıyla duş alacağını söylüyordu, Suriye'de cihatçılara malzeme desteği sağlıyordu, medyadan ödül alıyordu. Siz ne yapıyordunuz peki o zaman?

Kırmızı bültenle aranacak kadar tehlikeli birinin, o şahsın arkasına sığınmakla suçladığınız muhalefeti tehdit ederken ne gibi bir girişimde bulunduğunuzu ya da bu şahsın Erdoğan ile nasıl fotoğraf çekilebildiğini açıklarsınız sanırım.

Yeldana Kaharman dosyasının otopsi raporunda çelişkiler olduğunu ifade eden Atay, Soylu’ya “Bununla ilgili ne yaptınız? Yeldana Kaharmana ne oldu?” diye sorarak, şöyle devam etti:

“Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde, vekilin kendi silahıyla vurulan ve aynı Yeldana Kaharman gibi intihar etti denilerek kapatılan Nadira Kadirova dosyası ile ilgili şimdiye kadar ki bütün çağrılara rağmen ne yaptınız?

Bir organize suç örgütü yöneticisine koruma polisinin verilmesi size bağlı hangi birimin talebidir? Bakan olarak neye dayanarak bu talebi onayladın? Koruma polislerinin görevi ne zaman bitti? O sırada Sedat Peker'le ilgili ne gibi soruşturmalar vardı?”

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