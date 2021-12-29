Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.