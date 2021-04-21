Süleyman Soylu’dan Engin Altay’a çok sert sözler

Katıldığı bir TV programında eski başbakanlardan Adnan Menderes iktidarına ilişkin anekdot aktaran CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Soylu, “Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes’in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz’dan beter yaparız” ifadelerini kullandı.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

“Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e…”