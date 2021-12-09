Süleyman Soylu’dan ‘İstanbul ve Ankara’ açıklaması: Ön inceleme başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı

* İstanbul Büyükşehir’le ve Ankara Büyükşehir’le ilgili bir yazı geldi. Şöyle, birincisini dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu.

* İstanbul’daki 24-25 dosya ne oldu?” diye. Ben burada düzelteyim, İstanbul’da 34 dosya vardı.

* Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir.

* Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığı’na ait olduğundan dolayı, şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.

* Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebinde bulunulmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onayladım.

“YÜZDE 14’Ü AÇIK İHALE USULÜYLE YAPILDI”

*Dün veya ondan önceki gün Nurettin Bey bir açıklamada bulundu, yaptığı açıklamada, özellikle şunu söyleyeyim, 11 bin 415 ihalenin yüzde 14’ünün açık ihale usulüyle, geri kalan yüzde 86’lık kesimin, 9 bin 791 bir ihalenin ise doğrudan teminle ya da pazarlık usulüyle yapıldığı.

* Burada bize de gelen itiraz çerçevesinde yaklaşık 2 milyar tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün, üzerinde, bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir, mülkiye müfettişlerince; iki, MASAK; üç, vergi dairesi, Vergi Denetim Kurulunca bir şey başlatıldı.

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