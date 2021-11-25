Süleyman Soylu’dan kadın cinayeti açıklaması: Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak-15 Kasım 2021 arasında 251 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı. Soylu, "Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var, batılı ülkeler de böyle" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir araya geldiklerini belirten Süleyman Soylu, şunları söyledi:

– 15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi. Geçen yılın tamamında bu sayı 268’di. Bu yıl, bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var, batılı ülkeler de böyle. Bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor. Fakat bizim için olumlu olan gelişme şu ki son 5-6 yıldır aşağı doğru kanal şeklinde bir iniş var. Bu yıl da düşüş kanalının içinde kalacağımız görülüyor.

İHBAR VE ŞİKAYET EĞİLİMİNİ ARTIRMAYI BAŞARMALIYIZ

– Ancak burada, söz konusu olan istatistik rakamlar değil, insanın canı olduğu için bu meseleye özellikle önümüzdeki bir ayda hızlı şekilde vaziyet almamız lazım. Sahayı biraz daha baskılayarak kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, yeni cinayetlerin önüne geçmeliyiz. Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak görüyoruz ve burada bir can kaybına bile tahammülümüzün olması mümkün değildir. (DHA)



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