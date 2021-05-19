Süleyman Soylu’dan Sedat Peker ve Hadi Özışık açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu-Sedat Peker arasında Hadi Özışık’ın arabuluculuk yaptığını iddia etmiş; Özışık, “Aracılık yaptıysam namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım.” demişti.

PEKER: BENİ YALANLAMAYIN, REZİL EDERİM

Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yapan Sedat Peker, Hadi Özışık’la yaptığı iki görüşmenin videosunu yayınlayarak, şu notu düştü:

“Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!”

SOYLU: ARABULUCULUK ZİYARETİ HİÇ YAŞANMADI

Bu gelişmelerin ardından superhaber.tv’den Cengiz Er’e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, şunları söyledi:

– Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşleri tanıyorum. Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım.

– Sedat Peker’le hayatımda hiç tanışmadım. Benimle gerçekleştirildiği öne sürülen arabuluculuk ziyareti hiç yaşanmadı. Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık’la temasımız olmadı.

“BU ARKADAŞLAR BANA TUZAK VE TEZGAH KURDU”

– Bana bir kumpas kuruldu. Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım.

– PKK’yla, terör örgütleriyle, çetelerle bu kadar mücadele veriyoruz. Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim.

HADİ ÖZIŞIK: SOYLU’NUN HABERİ YOK

Sedat Peker’in iddiaları sonrası Twitter hesabından açıklama yapan, Sayın Süleyman Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm.

Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum” diyen Hadi Özışık ise şu ifadeleri kullandı:

– Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker’i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu’nun haberi ve bilgisi yoktu, olamazdı da.

“İNİSİYATİF KULLANDIM”

– Peker ısrarla tavrını sürdürünce “Haklısın” diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu’nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır.

İlginizi Çekebilir Dikkat çeken iddia: Erdoğan ile Soylu, 'Sedat Peker' hakkında görüştü

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına cevap

İlginizi Çekebilir Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması