Süper Loto sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 13 milyona dayandı

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Haftalardır süren devir serisi yine devam ederken büyük ikramiye ise 13 milyona dayandı. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar "5-21-35-36-55-57" olarak belirlendi.

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Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 31 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 31 Ağustos tarihli 104. çekiliş sonuçları şu şekilde: 5-21-35-36-55-57

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.