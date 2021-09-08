Suriye’de göçmen hareketliliği! Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Suriye’nin Deraa şehrinde rejimin sivilleri hedef aldığını ve şehrin çevresini abluka altına alarak göçe zorladığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmelerle bağlantılı bazı iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Bilgiç, “Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz. Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez” dedi.

“GÖÇMENLERİN KABÜLÜ ANLAŞMASI İDDİALARI ASILSIZDIR”

Bilgiç’in açıklaması şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır.

6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz.”

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