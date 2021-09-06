Suriye’deki petrol sızıntısı Hatay’a kadar ulaştı! Endişelendiren görüntü

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Hatay'da Samandağ sahiline kadar ulaştı. Petrol atıkları, sahilin yanı sıra martı ve sokak köpeklerinin de vücudunu kapladı.

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Suriye’nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay’ın Samandağ sahillerine vurdu.

14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar devam ederken sahilde bulunan canlılar petrol atıklarından etkilendi.

HAYVANLARI DA ETKİLEDİ

Sahildeki martı ve sokak köpeklerinin de vücuduna petrol atıkları yapıştığı gözlendi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Karaismailoğlu, şunları söylemişti:

*Ülkemizin Suriye sınırlarının 110 kilometre güneyinde elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu ve Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık.

* Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimiz aldık, römorkörlerimiz, denizlerimiz ve kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede.

*Bu kirlilik konusunda ülkemiz çok tecrübeli, biz bütün hazırlıklarımızı bunlara göre yapmıştık. Çünkü biz, 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağlıyoruz.

* Burada olabilecek olumsuzlukları karşı hazırlıklarımızı almış teyakkuz durumunda bekletiyoruz. Bütün bilgi ve birikimi şu anda Hatay İskenderun ve Akdeniz için, bu kirliliğin ülkemize gelmemesi için bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz.

* İnşallah ülkemize zarar vermeden bu işi de üstesinden gelmek için büyük bir çaba göstermekteyiz.

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