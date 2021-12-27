Suriye’den ateşlenen mermi, küçük Harun’un hayatını kararttı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evin önünde oyun oynarken kafasına mermi isabet eden çocuk, yaşam savaşı veriyor.

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Suriye’nin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki İbrahim Çiçek'in kafasına 5 Mayıs'ta Suriye tarafından ateşlenen mermi isabet etti. Çeşitli hastanelerde yapılan tüm tedavilere rağmen vücudunun büyük bölümü felç kalan küçük Harun, yatağa bağlı şekilde yaşamını sürdürüyor.

Çiçek ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım beklediklerini dile getirdi. Anne Vetha Çiçek, eşinin işsiz olduğunu ve çocuklarının yaşadığı acı olay sonrası her geçen gün mağduriyetlerinin arttığını söyledi.

BESLENEMİYOR VE KONUŞAMIYOR

Baba İbrahim Çiçek, oğlunun başına mermi isabet ettikten sonra konuşamadığını ve beslenemediğini belirterek, “Oğlum Harun kapının önünde oyun oynadığı sırada Suriye tarafından gelen mermi kafasına isabet etti. Daha sonra hastaneye kaldırdık. Aylarca hastanede yoğun bakımda kaldı. Şu an yatalak halde ve durumunu görüyorsunuz.

Yatalak olduğu için beslenemiyor. Pet ile beslenmesini biz yapıyoruz. Konuşamıyor, ciddi anlamda kasılmaları oluyor, ayaklarını biz açıyoruz. Kendi kendini kontrol edemiyor” dedi.

Çiçek ailesinin komşularından Adile Gümüş ise, “İbrahim Çiçek'in komşusuyum. Oğlu yaklaşık 7-8 ay önce Suriye'den gelen mermiyle yaralandı. Çocuk yüzlerce kez hastanelere götürüldü fakat düzelmedi. Komşumuz hastanelerde kaldı, işinden oldu, kendisi çok mağdur oldu. Maddi olarak çökmüş bir durumdalar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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