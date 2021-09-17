Suriyeli 71 çocuğun dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı: “Allah’a sığınıyoruz”

Suriye’den getirdikleri çocukları İstanbul’da dilendirdikleri iddiasıyla 570 yıl ila 860 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle yargılanan 15 kişiden, tutuklu bulunan ve örgüt liderleri oldukları öne sürülen 3 kişi tahliye edildi. Sanıklar, "Allah'a sığınıyoruz" diyerek kendilerini savundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul'da, Suriye'den getirdikleri 71 çocuğu dilendirdikleri iddia edilen ve haklarında, ‘İnsan ticareti yapma', ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘Suç örgütüne üye olma' suçlarından 570 yıldan 860 yıla kadar değişen oranlarda hapis istenen 3'ü tutuklu 15 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkemede yeminli tercüman ile avukatlar hazır bulundu.

‘ALLAHA SIĞINDIK’

Duruşmada tercüman eşliğinde savunmaları alınan Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, Allah'a sığındıklarını ve af dilediklerini söyleyerek tahliye talep ettiler. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

3'Ü DE TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdo, Ahmet ve Yusef Hammud'un tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

METRO VE METROBÜSLERDE DİLENDİRİYORLARDI

28 Eylül 2020’de yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanıkların, Suriye’den getirdikleri 6-8 yaş arasındaki çocukları metro ve tramvaylarda refakatsiz ve başıboş şekilde dilendirildikleri ortaya çıkmıştı.