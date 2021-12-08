Suriyeliler bedava verilen kömürleri 2 bin liraya satıyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, kendilerine çeşitli vakıflardan verilen kömürleri Letgo ve Facebook üzerinden sattıkları iddia edildi.

Ahmet KAYA

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Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Sakarya, Mersin, Kayseri İskenderun, Gaziantep, Adana, Antalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yaşayan Suriyeliler, kendilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile çeşitli yardım kuruluşları tarafından dağıtılan kömürleri Letgo ve Facebook üzerinden satışa çıkarıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIYORLAR

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı mesajında, “Kışın gelmesiyle birlikte Suriyeliler yeni, ihtiyacı olmamasına rağmen aldığı kömür yardımlarını Letgo ve Facebook üzerinden satmaya başladı. AKP politikası: İhtiyaç sahibi Türk Milleti'nin vergisi ile ihtiyaç sahibi olmayan Suriyeli'ye kömür yardımı yapıyor. İhtiyaç sahibi olmayan Suriyeli, aldığı kömürü ihtiyaç sahibi Türk'e satıyor” yorumu yapıldı.

TELEFON YOK KONUM VAR

Yardım kömürlerini satan Suriyeliler, ilanlarında telefon numarası yerine, konum paylaşımı yaptıkları dikkat çekerken, fiyat olarak ise bazılarının bir ton kömür için 2 bin TL, bazılarının da 20 kiloluk bir torba kömüre 25 TL fiyat yazmaları dikkat çekti. Suriyelilerin 2 bin TL'ye sattıkları kömürün piyasa fiyatının ise 3 bin TL civarında olduğu vurgulandı.

VATANDAŞA VERİLMEYEN SURİYELİYE VERİLİYOR

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Polat, Türkiye'nin yıllardan buyana milyonlarca Suriyeliyi beslediğini belirterek, şunları söyledi: Bizim vatandaşımızdan esirgenen yardımlar, Suriyelilere verilirse bu olur.

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