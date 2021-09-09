Suriyeliye yapılan yardım Türk vatandaşına yapılmıyor

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde Suriyeli Y.A.’nın Emirhan Yalçın’ı öldürmesinin ardından mahallede gerginlik yaşanmıştı. Suriyelilerin aynı yerlerde toplanma sıkıntılarının uzun süreden beri yaşanmasına rağmen devlet, ilk defa bu konuda yeni kararlar aldı.

Saygı ÖZTÜRK

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Alınan kararlar doğrultusunda Altındağ İlçesi'nin Önder, Ulubey, Battalgazi semtlerinde bulunan Suriyelilerin sayılarının azaltılması ve metruk binalarda barınanların başka semtlere gitmeleri istendi. Böylece Suriyelilerin gettolaşması önlenmiş olunacak.

Başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerden yakalananlar, kayıtlı olduğu illere gönderilecek ve haftanın belirli günlerinde polis ya da jandarmaya gidip imza atacak. Ayrıca il değişikliği yapmak isteyen Suriyelilere 2 bin lira “Yol yardımı”nda bulunulması kararlaştırıldı. Aynı şartlarda yaşayan Türk vatandaşlarına ise hiçbir maddi yardım yapılmadı. Suriyelilere yapılan desteğin, evleri yıkılacak olan Türk vatandaşlarından esirgenmesi çalışmaları yürüten görevlileri de üzdü. Metruk bir evde oturan hamile bir kadına sahada görev yapan kamu görevlileri kendi aralarında para toplayarak oturacağı bir ev kiraladı.