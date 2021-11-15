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Sürücüler gözlerine inanamadı! Trafikte akıllara durgunluk veren olay

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu, şoförün saçını tıraş etti. Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan diğer sürücüler o anı anbean kaydetti.

Yayınlanma: 21:32 - 15 Kasım 2021 Güncellenme:
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Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti.

Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi.

Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı. İHA

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