Susurluk sanığının öldüğü çatışmada detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da, Susurluk Davası sanıklarından eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu (61) ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan'ın(60) öldüğü, olayda Bandırmalıoğlu'nun vücuduna ve başına 8 mermi isabet ettiği olay yerinde ise 30 kovan bulunduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Kadıköy, Kalamış'ta bulunan bir restoranda geçtiğimiz pazartesi akşamı aynı masada yemek yiyen 10 kişi arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda, Ziya Bandırmalıoğlu (61) ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan (60) öldü. Fuat Ç., Ayhan Ç., Mehmet Ç., Mehmet Ö. de yaralandı.

SEKİZ ŞÜPHELİ

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yararlanan polis, 4 kişinin de aralarında olduğu 8 şüpheli tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülürken, 4 şüphelinin ise yaralı olmaları sebebiyle hastanede sorguları yapıldı. Şüphelilerin yaşanan olayın, alkollü oldukları belirtilen Ziya Bandırmalıoğlu ve Fuat Ç. arasında yaşanan tartışmayla başladığını söyledikleri öne sürüldü.

SEKİZ MERMİ

İddiaya göre, yaşanan gerilimde hakarete varan sözler kullanılınca, Ziya Bandırmalıoğlu ayağa kalkarak silahını çekti. Bandırmalıoğlu silahını havaya doğrulturken, Fuat Ç. hamle yaptı. Bu sırada silah patlayınca, peş peşe tabancalar çekildi. Yaşanan olay sırasında hayatını kaybeden Susurluk Davası sanıklarından Bandırmalıoğlu'nun vücuduna ve başına 8 mermi isabet etti.

ÇİFT SİLAH

Çatışmada can veren özel hareketçi Şahin Aslan'ın da vücuduna çok sayıda mermi isabet ettiği öğrenilirken, Aslan'ın olayda 2 silah kullandığı öne sürüldü. Yaralanan 4 kişinin, Bandırmalıoğlu'na ateş edilmesi sonrasında silah çeken Şahin Aslan tarafından vurulduğu iddia edildi. Dört yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

6 TABANCA 30 MERMİ KOVANI

Yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik polisin çalışmasının sürdüğü belirtilirken, 10 kişinin bir projeyle ilgili bir araya geldiği öne sürüldü. Ancak projenin ne ile alakalı olduğu henüzbelirtilmedi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, olay sonrası polisin yaptığı aramada 3 tabanca bulunduğu belirtildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ise 30 mermi kovanı ve 11 mermi çekirdeği bulduğu öğrenildi. Polisin çatışma sırasında 6 tabanca kullanıldığını, 3 tabancanın bulunması için de çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.

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