Tabip odası duyurdu: Devlet hastanesinde 24 saatte 23 kişi coronadan hayatını kaybetti

Diyarbakır Tabip Odası, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 24 saat içerisinde 23 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

EVREN DEMİRDAŞ

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Hastaneler ve yoğun bakım servislerinin dolduğu Diyarbakır’da corona virüsü nedeniyle günlük can kaybı kritik durumda seyrediyor. Diyarbakır Tabip Odası, önceki gün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Can kayıpları arasında gençlerin de olduğu belirtilirken, büyük çoğunluğun hiç aşı olmayanlar olduğu kaydedildi. Diyarbakır Tabip Odası, “Pandemi bitmedi, artarak devam ediyor” diyerek gelişmeyi duyurdu.

TABİP ODASI BAŞKANI: GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BİN 300

Kentte günlük vaka sayısının 2 bin 300'e çıktığını açıklayan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 80-90'ı hiç aşı olmamış kişilerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

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