Taciz skandalında imamın cezası belli oldu

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan, 16 yaşındaki Y.S.’ye 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla suçlanan ve ardından emekli edilen 51 yaşındaki H.K.’nın 3. duruşması görüldü

Evren DEMİRDAŞ

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lazığ’da 16 yaşındaki Y.S.’ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan cami imamı H.K., Elazığ Valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından ise emekli edilmişti. Emekli cami imamının taciz iddiasıyla ilgili 3. duruşması Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Alınana bilgiye göre mahkeme, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapsine karar verdi.

“BU SÜREÇTE AİLE VE MAĞDUR PSİKOLOJİK ANLAMDA OLDUKÇA YIPRANMIŞTIR”

Davaya ilişkin SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulunan mağdur Y.S'nin avukatı Ali Aslan Emre, bu haklı mücadelemizin bu şekilde nihayete ermesi gerek aileyi gerekse de mağdurları bir nebze rahatlatmıştır diye kaydetti.

Emre, şu ifadeleri kullandı:

* 6-7 yıl boyunca mağdur müvekkili istismar eden ve yaklaşık olarak 1,5 yıl önce ortaya çıkan nitelikli çocuğun cinsel istismarı dosyasının Elazığ 4. Ağır ceza Mahkemesi'nin 5 Kasım 2021 tarihinde ki duruşmasında iddia makamı tutuksuz yargılanan sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanması talep etti.

* Sanığın, tüm tanık ve mağdur beyanlarına rağmen suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen dosyaya yansıyan deliller suçun sübut olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

* Sanığın eylemleri mağdur beyanlarındaki tutarlı ve çelişmeyen beyanlara göre istismar şeklindedir. Bu süreçte aile ve mağdur psikolojik anlamda oldukça yıpranmıştır.

* Ancak bu haklı mücadelemizin bu şekilde nihayete ermesi gerek aileyi gerekse de mağdurları bir nebze rahatlatmıştır.

* Bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması ve tüm kadınların kendini güvende hissedebilmesi için verilmiş bir mücadelenin sanığın tutuklanması ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 30 yıla yakın bir ceza alması ile nihayete ermesi verilen mücadeleyi anlamlı kılmıştır.

* Bu Süreçte bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına, siyasi partilerin kadın kollarına UCİM avukatlarına aile ve şahsım adına teşekkür ederim.

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