Tahıl ambarı Konya’da ucuz un kuyruğu: Vatandaş fiyatı duyunca gözü yaşlı ayrılıyor!

Konya’nın Sarayönü ilçesinde bir un fabrikasının fiyatı yaklaşık 400 liraya kadar yükselen 50 kg'lık un çuvalını yarı fiyatına satmaya başladı. Haberi duyan vatandaşlar ucuz un alabilmek için fabrika önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Vatandaşı düşünerek hareket ettiklerini ve un fiyatını yarıya indirdiklerini söyleyen fabrika sahibi Teoman Güney, “Vatandaş, unun fiyatını duyunca gözü yaşlı bir şekilde ayrılıyor” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin tahıl ambara olarak bilinen Konya'nın Sarayönü ilçesindeki bir fabrika fiyatı 400 lirayı bulan 50 kg unu 190 liraya satacağını duyurdu.

Haberi duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikanın önüne akın etti. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar ucuz un satın alabilmek için araçlarıyla metrelerce kuyruk oluşturdu.

“VATANDAŞ EVİNE DAHA UCUZ UN GÖTÜRSÜN”

Konuya ilişkin konuşan un fabrikası sahibi Teoman Güney, vatandaşın evine daha ucuz un götürebilmesi için fiyatları yarı yarıya indirdiklerini söyledi.

“VATANDAŞIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HİSSETMEMEK İNSANLIĞA SIĞMAZ”

Un fiyatlarını duyan bazı vatandaşların ağladığını belirten Güney şunları söyledi:

“Biz, Güneyler ailesi olarak sözde değil, özde milliyetçiyiz Biz 97 yıllık bir firmayız. Kârımız yok. Kendi işimizi bıraktık. Vatandaşın derdiyle dertleniyoruz.

Vatandaş, unun fiyatını duyunca gözü yaşlı bir şekilde ayrılıyor. Buna gerek yok. Vatandaşın üzüntüsünü hissetmemek, insanlığa sığmaz.

Biz de ailecek böyle bir karar aldık. Vatandaş, evine daha ucuza un götürsün diye unu yarı fiyatına satıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu

İlginizi Çekebilir New York Times'tan Türkiye yorumu: Hızlandıran Erdoğan oldu

İlginizi Çekebilir Ekmekte zam bitmiyor