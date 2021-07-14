Tahir Elçi, duruşması başladı: Tanıklar dinleniyor

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin 3'ü polis 4 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diyarbakır Barosu'ndan çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada, tanıklar dinleniyor.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 45 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Tutuksuz yargılanan sanık polisler F.T., S.T. ile M.S.'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenirken, firari sanık Uğur Yakışır hakkında ise, hem Elçi hem de aynı gün öldürülen polisler Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan cinayetleri suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davaya katılanlar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Aysemin Gülmez ve İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Emre Telci’de bulunuyor.

“DIŞARIYA ATILMAKLA TEHDİT EDİLDİK”

Türkan Elçi, duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elçi, paylaşımında şöyle yazdı: “5 yılın ardından katıldığımız ilk duruşmada dışarıya atılmakla tehdit edildik. Bir mağdur olarak bana çok ağır geldi, bitmeyen baş ağrısı şikayeti sonucunca MR çektirdiğimde yer yer beyin kanamalarına rastlanıldı. Yarın 3. Duruşmamız var, umarım yine aynı şeyleri yaşamayız.”

BAROLARIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Ağrı ve baroları müdahillik talebinde bulundu. İnsan Hakları Gündemi Derneği de daha önce reddedilen müdahillik talebini yineledi. Talepler reddedildi.

“İKİ POLİSİ ŞEHİT ETTİKLERİNİ GÖRDÜM”

Gizli Tanık “İ61” ifadesinde şunları söyledi: * Tahir Elçi’nin vurulduğu anı görmedim. Sadece sokağa koşan kişileri gördüm. Bu kişilerin iki polisi şehit ettiklerini gördüm.

Bir sanık avukatı, gizli tanığa o esnada nerede olduğunu sordu. Gizli tanık, bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi.

“ONU ÇOK SEVERDİM”

Açık tanık Mehmet Türk ise, “Silah sesleri gelince oradaki herkes bir yerlere kaçıştı. Vurulduğu anı görmedim ama kanlar içinde yerde gördüm. Ben onu çok severdim. Olayın çok etkisinde kaldım. Tahir Elçi’nin en son hangi pozisyonda olduğunu hatırlamıyorum. İlk ifademde söylediğim şeyler etki altında oluşum sebebiyledir” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Diyarbakır'da sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı 28 Kasım 2015'te Sur ilçesi ve Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalardan gördüğü tahribata karşı yaptığı açıklamanın ardından öldürülmüştü. Elçi cinayetinin olay yeri incelemesi 4 ay sonra, 17 Mart 2016'da yapılmış, soruşturmanın başında Elçi'ye doğru ateş ettikleri kamera görüntülerine yansıyan 4 polis “tanık” olarak dinlenmişti.