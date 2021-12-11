Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı
PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA