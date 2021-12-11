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Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı

AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma: 22:05 - 11 Aralık 2021 Güncellenme:
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Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme: HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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