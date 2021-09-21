Tahliye için gelen ekiplere Bursalı esnaf direndi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararını imzalamasının ardından bölge esnafı Danıştaya dava açtı. Davanın sonucunu beklemeyen AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün bölgedeki esnafın kapısına dayandı. İş yerlerini acil tahliye etmeleri istenen esnaf, "Vatandaşa kapı dışarı, yandaşa ticaret alanı" yazılı pankart açarak ekiplere direndi.

Halil ATAŞ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acil kamulaştırma kararını imzaladığı Bursa tarihî Hanlar Bölgesi’ndeki esnaf, açtıkları dava sonuçlanmadan tahliye için gelen ekiplere tepki gösterip direndi.

“YARGI KARARINI BEKLEMİYORLAR”

Tarihi Hanlar Bölgesi’ndeki esnaf bugün tahliye kararını tebliğ için gelen ekiplere tepki gösterdi. Hanlar Bölgesi yıkımının bir rant projesi olduğunu ileri süren esnaf, “Biz Danıştay’a dava açtık. 4 Ekim’e kadar karar bekliyoruz. Karar henüz açıklanmadan belediye ekipleri gelerek bizleri yerlerimizden tahliye etmek istiyor. Baskı yapıyorlar. Korku psikolojisi yaratmaya çalışıyorlar. Buradaki halk tedirgin. Esnaf olarak bu baskıya direniyoruz” dedi.



RANT PROJESİ İDDİASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararını imzaladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu proje alanında 500'e yakın hak sahibi bulunuyor. Hanlar Bölgesi esnafı daha önce yaptıkları açıklamada, projeden tedirgin olduklarını belirterek, projenin ranta kurban edileceğini ileri sürülmüşlerdi.