Taksi sorunu İBB Meclisi’nin gündeminde: 5-6 galerici yılda 3.2 milyarlık finansmanı yönetiyor

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İstanbul’un taksi sorunu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İstanbul’da 17 bin 395 taksinin, 5-6 galericinin yönettiğini belirten Sarı “Sorun şoförlerde de plaka sahiplerinde de değil. O galericiler yılda 3.2 milyar TL’lik bir finansmanı yönetiyor. O grupların etkisi ile plaka sayısı artmıyor. O galerici firmalar olmasa bu sıkıntıları yaşamayız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, UKOME'de 10 kez reddedilen İstanbul'a yeni taksi teklifi ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

20 BİN KORSAN TAKSİ VAR

Sarı, “İstanbul'da 1986 yılından beri taksi sayısı neden artmamış? Çünkü 20-25 bin korsan taksi boşluğu dolduruyor. Resmi taksi sayısı 17 bin, ama gerçekte 40 bine yakın taksi var İstanbul'da. Korsan taksilerde ne olup bittiğini kimse bilmiyor. Yapısı değiştirilen UKOME nedeniyle seçilmiş İBB yönetimi ulaşım ile ilgili özgürce karar alamıyor” dedi.

TAKSİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İstanbul'da taksi sisteminin nasıl çalıştığını anlatan Sarı şunları söyledi:

* 17 bin 395 plakanın çoğu 6-7 kişiye bölünmüş durumda. Buna ‘bijon kardeşliği', ‘tekerlek kardeşliği' deniyor. Onlar aylık 7-8 bin liralık bedel karşılığında, plakalarını 5-6 firmadan oluşan galerici sistemine pazarlıyor. Galericiler de 7 bin liraya plaka sahiplerinden aldıkları plaka hakkını, 18 bin liraya 2 şoförlü sistemlere kiralıyor.

* Siz özel sektörde hiç böyle karlı bir sistem görünüz mü? İşin püf noktası burada. Esas sıkıntı plaka sahipleri değil. Yıllarca evvel yatırdıkları paraların karşılığını bir şekilde almalılar. Sıkıntı yaratan şoförler de değil.

* Bizim işaret ettiğimiz, sizlerin de mutabık kalacağınız 5-6 firmanın piyasayı yükseltmesi. O galerici firmalar olmasa bu sıkıntıları yaşamayız. Galeriler yılda 3.2 milyar TL'lik bir finansmanı yönetiyor. O grupların etkisi ile plaka sayısı artmıyor.

“5-6 FİRMAYI HERKES SORGULAMALI”

Sarı, dünyada taksi sorununun şirketleşerek çözüldüğünü ifade ederek “Taksiciler odası başkanına da kooperatif kurmalarını önerdim. Şoförlerin sahibi yok, kendi başlarına 12 saat çalışıyor. Yüzde 80'i psikolojik sorun yaşıyor. İstanbul trafiğinde o kadar saat araç sürüp normal kalamazsın. Zaten bunu da yaşanan hadiselerde görüyoruz. Bu sistemde ezilen hem plaka sahipleri hem şoförler. 5-6 firmayı herkes sorgulamalı” dedi.

“DÜNYADA 20 YIL ÖNCE ÇÖZÜLDÜ”

Dünyada bu sorunların 20 yıl önce yaşadığını ve çözdüğünü aktaran Sarı “İstanbul'da 15 milyon 677 bin nüfusa 17 bin 395 taksi var. Londra'da 8 milyon 900 binlik nüfusa 20 bin taksi var. New York'ta 8 milyon nüfusa 13 bin 587 taksi var. Paris'te 6 milyon 700 bin nüfusa 18 bin 524 taksi var” bilgilerini paylaştı.

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