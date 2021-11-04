Taksici gasbedildiğini söylemişti! Gerçek çok farklı çıktı

Denizli'de taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasbedildiğini söyledi. Emniyetin yaptığı incelemede gerçek çok farklı çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Saat 08.30 sıralarında, gece çalışan Süleyman Burak Yalgın’ı taksiyi teslim almak için arayan araç sahibi Vedat Teryaki ulaşamadı.

Araca takılı olan takip uygulama sisteminden taksinin yerini tespit eden Teryaki, Yalgın’ı direksiyon başında başından yaralı ve baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GASBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu ve yaklaşık 1000 TL’sinin gasbedildiğini söyledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YALANI EMNİYETTE ORTAYA ÇIKTI

Denizli’de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL’sinin gasbedildiğini söyleyen taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yalgın’ın burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yalgın’ın takip uygulama sisteminden geçtiği yollarda kamera incelemesi yapan polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.

PARAYI SEVGİLİSİNE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, gerçeği anlattı. Yalgın, ifadesinde sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı.

‘Suç uydurma’, ‘kamu görevlilerini oyalama’ suçlarından hakkında işlem yapılan Yalgın, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Sahte savcı taksi ile gittiği köyde vurgun yaptı